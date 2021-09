Nel pre gara di Atalanta-Fiorentina, ai microfoni di Sky ha parlato il dirigente viola Joe Barone: “Stiamo lavorando di partita in partita, c'è tanto entusiasmo in città. È un bellissimo campionato, c'è tanta energia, purtroppo il calendario internazionale ci ha messo tanta pressione, su calciatori e tifosi, che si aspettano di vedere i giocatori giocare per le proprie squadre. Questa è la difficoltà della giornata. Vlahovic? È un nostro giocatore, non ha chiesto di andare via. Al rinnovo ci arriviamo, vorrei che stampa e tifoseria lo lasciassero concentrare e poi arriverà il momento del rinnovo. Quando? Ci lavoriamo ogni giorno”.