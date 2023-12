Il DG della Fiorentina Joe Barone è intervenuto a margine dell'incontro con Brenda Barnini a proposito della possibilità che la Fiorentina possa giocare al Castellani durante i lavori di rifacimento del Franchi: "Dobbiamo chiarire quale sarà il futuro proteggendo la tifoseria. E' impossibile spostare i tifosi fuori dalla città. Per il Padovani siamo su dicembre 2024-gennaio 2025, da parte mia c'è la priorità di tutelare i tifosi, che meritano massimo rispetto. I temi sono restauro e tempi. Ci sono 150 milioni dal Governo in ballo, bisogna non perderli e mobilitare i lavori affinché il Padovani diventi realtà. La settimana scorsa ho parlato con il sottosegretario, ma per il momento il piano non è concreto. I lavori dovrebbero iniziare intorno ad aprile-maggio, ma nel frattempo bisogna decidere dove andare a giocare."



RINVIO - Chiederò al Governo di prorogare l'avvio dei lavori finché non sapremo dove giocheremo, è quello il nocciolo della questione. Prossimi incontri? Non li chiamiamo task force, che con la Mercafir non è andata bene… Giovedì in Conference ci aspetta una gara tosta, ci giochiamo il primo posto. Sensazioni? Bisogna vincere le partite, siamo soddisfatti‍