Il Dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai canali telematici del club a proposito della situazione di Yerry Mina, uscito malconcio dagli impegni con le nazionali: "L'infortunio di Yerry Mina ci mette in difficoltà. Stesso discorso per le due partite giocate da Nico Gonzalez. Non sono problemi nuovi, ma situazioni che esistono da sempre e che dobbiamo gestire."