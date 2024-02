Fiorentina, Barone: 'Italiano? Ecco cosa mi piace e non mi piace di lui e dove lo vedo in futuro'

A pochi minuti dal recupero della 21esima giornata - nella quale affronterà il Bologna - è tempo di bilanci e previsioni future in casa Fiorentina. Le ha fatte il direttore generale del club, Joe Barone, ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.



FUTURO - “Altre 100 partite di Vincenzo Italiano alla Fiorentina? Perchè no? Qualcuno scrive che non ci sono rapporti, ma Commisso, noi dirigenti e la squadra siamo con lui. Sì lo vedo qui a lungo. È una persona di grandi capacità, non ci piace quando viene attaccato e come ha detto Commisso noi siamo vicini a lui e alla squadra”, ha aggiunto il dirigente viola.