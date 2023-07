Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato all'uscita dall'Assemblea di Lega Serie A: "Siamo sempre preparati, abbiamo già una squadra competitiva e miriamo su quello di cui abbiamo bisogno".



LIVAKOVIC - "Non è un giocatore che stiamo trattando".



JOVIC - "Non vedo perché Jovic non debba restare a Firenze. L'abbiamo scelto e portato qui, ha fatto un ottimo campionato e siamo super contenti di averlo qui. Per il momento non è arrivato niente, poi valuteremo tutte le singole situazioni che arriveranno".







COLPI PRIMA DEL RITIRO? - "Siamo molto attenti su tutto quello che dobbiamo fare, non abbiamo una data per fare le cose. La squadra è super compatta, ci sono ragazzi della Primavera o giocatori che rientrano da valutare, poi vedremo i colpi da fare per migliorare un squadra già molto competitiva".



RINNOVO CASTROVILLI - "Stiamo lavorando, al momento ci sono differenze. Vediamo".



DIA - "Al momento siamo contenti con gli attaccanti che abbiamo, valutiamo tutti i dettagli e i singoli giocatori, poi se dovremo fare qualcosa lo faremo".



MILENKOVIC - "E' un giocatore importante per noi, non è arrivato niente e se arriverà qualche cosa, come per tutti i giocatori, andremo a valutare".



ZANIOLO - "E' un ottimo giocatore, è un giocatore del Galatasaray. Ho sentito ultimamente che lui è interessato ad andare alla Juventus...".