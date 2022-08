Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Twente: "Emozione per tutti noi, in particolare per me Commisso e per tutta la città. Questo è il risultato del lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso per arrivare a questo momento.





SUL MERCATO - "Si, molto soddisfatti perché arrivare in ritiro e ad avere già più del 90% dei giocatori è importante. Stiamo sempre attenti alle esigenze della squadra e del mister, se c'è da fare qualche ritocco siamo sempre pronti.