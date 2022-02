Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato così a pochi minuti dall'inizio della sfida di Coppa Italia con l'Atalanta: "Non veniamo da una bella prestazione, ma il gruppo è compatto e questa partita la giocheremo come fosse una finale. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo importante - ha detto a SportMediaset - L'eventuale finale con la Juventus? Non ci penso. Siamo concentrati sulla gara di oggi e poi penseremo alla sfida di campionato con lo Spezia.



VLAHOVIC - "Le voci del Real Madrid su Vlahovic erano false; si è parlato di tante storie non vere ma la verità la sappiamo noi che abbiamo fatto la trattativa. Però non voglio parlare di chi non fa parte della Fiorentina, siamo concentrati sulla nostra squadra e lavoriamo al futuro di questa società".