Joe Barone, dg della Fiorentina, parla così a DAZN prima della partita in casa dell’Udinese: “Certo, giochiamo ogni partita per fare risultato. Siamo preparati, c’è turnover in formazione e siamo pronti, la rosa è abbastanza ampia e abituata a giocare le coppe in settimana. Il cammino è molto, molto lungo”.



Che si aspetta da Lopez?

“E’ un giocatore seguito e voluto, anche dal mister. Non è solo Maxime... Da Firenze leggo tanto di Nzola e Beltran, ma il primo lo scorso anno ha fatto tanti gol nello Spezia e il secondo l’abbiamo trattato a lungo, lo voleva anche la Roma... Ci vuole pazienza, non attacchi. Lo stesso vale per il mister, ci ha portato in Europa e a fare due finali, la squadra è questa. Una componente è anche lo sviluppo del settore giovanile, in rosa abbiamo Kayode, Amatucci, Martinelli, che giocano con noi e stanno facendo un ottimo lavoro. Ci vogliono pazienza e fortuna, il campionato è lungo”.