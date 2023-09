Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali del club partendo dai giocatori convocati in Nazionale:



"Ne siamo orgogliosi, anche se alcune dinamiche come l'infortunio di Mina o le due partite giocate da Nico Gonzalez con l'Argentina ci mettono in difficoltà. Sono situazioni che andranno gestite".