Fiorentina, Barone: 'Mai trattato Ngonge, con gli attaccanti siamo a posto'

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Mediaset prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli:



"Sfrutto l'occasione per salutare il popolo viola e anche il presidente Rocco Commisso in America. Dall'anno scorso stiamo attraversando un buon periodo, siamo orgogliosi. Bello il nuovo format, da possibilità anche ad altre squadre. Stiamo raccogliendo i frutti dello scorso anno. Vediamo cosa succederà. Abbiamo fiducia in questa Fiorentina, dal mister ai giocatori".



MERCATO - "Ngonge? La Fiorentina non c'era. Bravo il Napoli, ma mai trattato. Adesso parliamo di questa sera. Con pazienza lavoriamo sul mercato. Ma crediamo in questo gruppo. Il mio passato? Ho giocato tanto a calcio e ho gestito già una squadra. Sto dando il massimo, non è che non sbaglio mai ma sono preparato. Punta? Il nostro ds sta lavorando. Siamo soddisfatti di Beltran e Nzola. Se siamo quarti c'è un motivo, quindi bisogna stimolare i ragazzi che già abbiamo. Non credo che arriverà una punta, ma vedremo".