Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sportbusiness.com:



"L’introduzione del tetto salariale è presente in America già da diverso tempo e ne ha già parlato anche il nostro Presidente ma per poterlo vedere anche in Europa servirebbe una decisione della Fifa. Dovrà essere una regola uguale per tutti e non differente per ogni singolo paese. Mercato? Dopo questa crisi sarà diverso, ci saranno più prestiti e molti scambi. Ci vorrà attenzione perchè il prezzo dei calciatori potrà scendere. Il sistemo andrà aiutato, non sfruttato. Le società più piccole vivranno grandi difficoltà".