Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio 1:



SQUADRA - “La squadra si sta allenando bene, i ragazzi sono molto carichi e non vedono l’ora di tornare a giocare. Abbiamo fatto le cose per bene, con la massima attenzione. Tutti si sono adattati a questa situazione eccezionale. Siamo curiosi di vedere come sarà il ritorno in campo in una gara vera ma siamo fiduciosi. La gara di ieri sera è stata piacevole, con un ritmo interessante. Iachini è un uomo molto forte, di personalità. Per fortuna non ci sono state conseguenze dopo il suo contagio”.



CLASSIFICA- “Questo campionato è unico, davvero molto strano. Oggi non si riesce a pensare come sarà la ripresa con le incognite fattore campo e ritmi di gioco. I nostri tifosi sono il nostro uomo in più, mancheranno. In classifica dobbiamo fare dei passi avanti. Con calma, ma vanno fatti”.



LEGA - “A me piacerebbe tanto, ne ho parlato con tutti i presidente e tutti i proprietari. Ho proposto la mia candidatura, voglio mettere a disposizione la mia esperienza. Ho tanto entusiasmo e tanta voglia, spero che mi daranno fiducia”.



MERCATO - “Da quando siamo arrivati, ed è passato solo un anno, Commisso ha già versato oltre 300 milioni per la Fiorentina tra mercato, centro sportivo e rilevo della società. Per fortuna ci siamo mossi in anticipo con il mercato di gennaio, stiamo lavorando in maniera molto attenta insieme a Pradè. Vogliamo regalare una bella stagione ai nostri tifosi”.