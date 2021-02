Joe Barone, direttore generale, ha parlato durante l’evento di inaugurazione dei cantieri per il nuovo centro sportivo della Fiorentina: "Sono molto emozionato per questo progetto e questo cammino. Oltre un anno fa abbiamo acquistato i terreni con una trattativa lampo, e ci siamo dedicati giorno e notte a questo progetto. Devo ringraziare sicuramente il comune di Bagno a Ripoli, così come tutto il team della Fiorentina, che lavoreranno nei prossimi mesi per portare il Viola Park ad un livello di grandissima eccellenza. Dobbiamo ringraziare la famiglia Commisso per il grande sforzo che loro ogni giorno fanno per portare in alto la Fiorentina. Quando Rocco ha comprato la Fiorentina, c’era l’opzione per comprare i terreni del centro sportivo a Campi Bisenzio, ed era un progetto da 30 milioni. Il nostro progetto a Bagno a Ripoli, invece, è di oltre i 85 milioni. Il popolo viola è fortunato di avere la famiglia Commisso. Mi dispiace di non aver trovato, nel calcio italiano e nelle istituzioni, la stessa voglia di rendere migliore il nostro sistema, non aiutando chi come noi vuole investire tanto".