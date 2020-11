ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Abbiamo bisogno di un po' di pazienza, ma tutte le componenti del mondo viola spingono in questa direzione. La nascita del centro sportivo è un passo importante, vogliamo che nel gennaio del 2022 i nostri tesserati siano tutti in campo a Bagno a Ripoli. Infine c'è la questione: Commisso, Pradè e me. Lo dico perché qualcuno, nel tentativo di destabilizzare l'ambiente, ha ipotizzato divisioni all'interno della società. Noi non accettiamo questo tipo di attacchi, da qualunque parte arrivino. E credo che non li accetti neppure il popolo viola. Andiamo avanti".Il presidente ha già messo nella Fiorentina tanti tanti soldi, paga regolarmente tesserati e dipendenti e soprattutto ci mette sempre il cuore. Noi siamo uniti al 100% ed è brutto sentire falsità o cose inventate. Noi rispettiamo tutti, siamo trasparenti e diciamo la verità. Sarebbe giusto ricevere lo stesso trattamento".Nel nostro primo colloquio non ha chiesto tre anni di contratto e non mi ha detto che ci porterà subito in Europa. Abbiamo parlato di calcio, di rapporti, di allegria, di gruppo. Lui crede nella nostra società che premia la meritocrazia e nel valore dell'attuale squadra. Dopo questo confronto insieme a Pradè abbiamo detto ho detto a Rocco che era la persona giusta"., che a volte brucia energie inutilmente, esalterà il rendimento di unche è partito alla grande e diche era e resta un grande acquisto.farà qualcosa di speciale e anchefarà bene".Chiedo a tutti i tifosi viola di proteggere Prandelli e di essere al suo fianco, noi come società siamo con lui al cento per cento".Non vedo l’ora di vederli lavorare con Cesare. A proposito, dopo aver fatto fare esperienza al giovane tecnicocon Iachini ora abbiamo portato avanti un altro allenatore del settore giovanile e cioè".