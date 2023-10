Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli: "Potrebbe essere una partita spartiacque, può definire una nuova classifica che per ora ci vede già in alto".



La rete col Cagliari può aver sbloccato Nzola?

"Siamo contenti, il nostro modo di giocare prevede tanta intensità, è importante pressare. Che sia Nzola, Brekalo, Ikoné o altri non è importante chi gioca. Nzola ci fa uscire, è funzionale al nostro gioco, abbiamo fiducia in lui".



Quanto è importante la realizzazione del Viola Park?

"Bisogna ricordare l'investimento di Rocco Commisso sulla Fiorentina e il territorio: è molto importante, ci auguriamo che tutti possano seguire una linea come la nostra. All'inaugurazione sarà presente anche Ceferin, la FIFA e altri personaggi importanti. Però dobbiamo pensare alla partita di stasera".