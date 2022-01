, direttore generale della Fiorentina, ha risposto ad alcune domande a margine della presentazione di Ikoné:. A fine novembre c'è stato un incontro fra Commisso e il procuratore di Vlahovic, che ha raddoppiato ancora la richiesta di ingaggio, mancando di rispetto al club. Poi l'incontro del quale è uscita una foto, in un bar, senza esiti positivi.? Noi non siamo contro, vogliamo solo che esista una regola ben precisa. Il concetto di evitare la doppia rappresentanza per noi è fondamentale. Tornando su Vlahovic, non possiamo parlare del suo rinnovo tutti i giorni. Quando a Moena aveva detto che avrebbe firmato, ci abbiamo creduto anche noi.Noi stavolta non ci stiamo, ci preme solo andare avanti serenamente perché la società esisterà sempre.Siamo sempre attenti a quello che succede, abbiamo un comparto ben strutturato. Certo,Siamo solo all'inizio di gennaio, vediamo quello che ci può portare., e non sarebbe bello nei nostri confronti, gli abbiamo consentito di esprimersi sul campo. Se vogliono davvero portarlo a scadenza, escano allo scoperto e lo comunichino. Non bisogna illudere i tifosi, e noi siamo qui per questo, per raccontare la nostra verità. E' una situazione particolare".