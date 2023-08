Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato a Sky prima del fischio d'inizio del playoff di andata di Conference League contro il Rapid Vienna:



"Ringraziamo il Brentford che ci ha provato anche oggi, ma Nico Gonzalez è un giocatore importante per la Fiorentina e per il calcio italiano, fa la differenza e per noi non è in vendita. Amrabat sta facendo un lavoro personalizzato, se ci sono dei giocatori che non sono contenti parlano con me o con Pradè e vediamo di sistemare le cose. Lui e Jovic? Vediamo, oggi non ci sono. Sabiri? No, non c'è niente, è una notizia totalmente inventata. Ha un piccolo fastidio. Siamo sempre pronti a cogliere le occasioni che ci si presentano fino alla fine del mercato. Abbiamo lavorato bene, ora bisogna giocare".