Joe Barone, dg della Fiorentina, parla ai microfoni di sportbusiness.com della reazione dello sport italiano all'emergenza coronavirus: "L’ultima partita che abbiamo giocato ad Udine è stata svolta a porte chiuse ed è stata particolare per tutti: già allora nessuno sapeva cosa ne sarebbe stato del campionato. Ancora facciamo fatica a comprendere quali siano le decisioni del Governo per quanto riguarda lo sport e i protocolli da adottare. Abbiamo molti dipendenti in società e stiamo prendendo alcune decisioni per il prossimo futuro per quanto riguarda i nostri affari. Sicuramente anche il calo del turismo a Firenze penalizzerà molto anche noi. Abbiamo dei tifosi fantastici non potevamo chiedere di meglio sotto questo punto di vista. Commisso è un uomo molto trasparente sia con i tifosi sia con i dipendenti. Per lui la parte comunicativa assume un ruolo molto importante. Stiamo facendo un grande lavoro sui social network, raccontando anche la storia della Fiorentina".