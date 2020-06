Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone ha dichiarato: "Tutti stiamo aspettando la ripresa del campionato, è importante che le istituzioni abbiano lavorato per far ripartire il calcio italiano. Mi auguro che ci possa essere anche una riapertura degli stadi per i tifosi. La squadra la vedo bene".

"Il presidente Rocco Commisso ha tanta voglia di tornare qui a Firenze, penso che arriverà presto. Stiamo lavorando e valutando tante opportunità, ma non sappiamo ancora che tipo di mercato sarà. Pradè sta lavorando con tutti i suoi scout".



"Stadio dell'atletica o alle Cascine? E' una cosa di cui non siamo al corrente, non so chi metta in giro queste notizie. Stiamo aspettando il decreto e poi l'opzione che abbiamo a Campi Bisenzio. La priorità è trovare un iter molto veloce, abbiamo già perso un anno di lavoro e non è accettabile che il popolo viola non abbia uno stadio all'altezza degli altri club europei. La Fiorentina è disposta a investire e vuole arrivare a una decisione il più velocemente possibile, ma servono progetti veri e non come quelli che abbiamo visto alla Mercafir. Campi è una cosa molto reale".