Intercettato da Sky dopo un'assemblea dell'ECA tenutasi a Roma, il dg della Fiorentina Joe Barone ha rilasciato queste dichiarazioni:



“Fiorentina in Champions nel 2024? Un passo alla volta. Stiamo lavorando per migliorare, la cosa bella è che siamo tornati in Europa con la Conference League, e poi quest’anno speriamo che ci sia l’apertura del Viola Park”.