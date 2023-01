Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato a SportItalia del mercato dei viola. "Su Nico Gonzalez abbiamo ricevuto un'offerta da una squadra inglese ma l'abbiamo rifiutata. Le cose in campionato non stanno andando benissimo ma crediamo nei nostri attaccanti. Non ne arriverà un altro ma sul mercato non si sa mai, se si creerà qualche occasione, vediamo gli ultimi giorni".