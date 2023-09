Joe Barone, dg della Fiorentina, parla così a Sky Sport prima della partita contro il Frosinone, iniziando dal rinnovo di Nico Gonzalez: "Gonzalez è un elemento importante per la Fiorentina ma sopratutto per la Serie A. Ci abbiamo sempre creduto, lui soprattutto crede nella città, nella Fiorentina e in tutto ciò che stiamo creando. Abbiamo lavorato bene e velocemente, ringrazio i suoi agenti".



La nota meno positiva è l'infortunio di Dodo. Pensate a degli svincolati?

"Ci dispiace, è stato operato ieri. Avrà dei tempi di recupero importanti, siamo fiduciosi che tornerà forte come prima. Sugli svincolati, preciso io: non ne arriveranno. Domani avremo una giornata importante, presenteremo il nome del Viola Park. E poi la buona notizia: avremo l'agibilità degli stadi e sabato si giocherà lì la prima partita ufficiale della Primavera, con la partita in cui ospiteremo il Milan".