, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto a Radio Sportiva, per parlare del momento del calcio italiano e del futuro del campionato:"Al momento la situazione è sotto controllo all’interno della famiglia viola, per fortuna i tre giocatori che avevano contratto il virus sono completamente negativi. C’erano stati un’altra decina di casi tra fisioterapisti, staff e dirigenza, alcuni anche abbastanza complessi ma ora sono tutti a casa. Abbiamo sanificato il centro sportivo, speriamo che il peggio sia passato"."Il nostro parere è questo: prima di tutto conta la salute. Se ci sono rischi, non si deve giocare.Se dobbiamo riprendere a giocare, deve essere assolutamente tutto ok. Dobbiamo guardare al calcio a lungo termine"."E’ stato fatto per dare una comunicazione ufficiale, anche in chiave europea, e tutte le società erano compatte. Il discorso degli stipendi dei calciatori va ad influire anche sui compensi di tutti gli altri dipendenti dei club, adesso ci aspettiamo una risposta dai calciatori, speriamo in un senso di responsabilità importante. Sono sicuro che in tanti vogliono aiutare le società. Io ho già parlato con i nostri capitani, loro giustamente vogliono capire il meccanismo e tutta la situazione. Ci sono anche fondi importanti di Uefa e Fifa a cui attingere, la Figc sta lavorando in tal senso. Ognuno di noi deve fare la sua parte: o siamo tutti compatti o andiamo tutti a casa"."Con lui abbiamo un rapporto splendido, posso parlarci in inglese e proprio questa mattina mi sono sentito con Enrico. Qui a Firenze può crescere ancora con calma“