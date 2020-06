, direttore generale della, si è recato nuovamente al comune di Campi Bisenzio per portare avanti i lavori per il nuovo stadio della VIiola:- "Siamo qui per il popolo viola, per presentare la lettera di manifestazione di intenti per il nuovo stadio. Vogliamo fare tutto quello che occorre per lavorare sui terreni opzionati a Campi.- "Per il Franchi servono tutti quei requisiti di cui ha parlato Commisso nell'ultima conferenza. Ovviamente è una strada molto difficile, e la nostra priorità è a Campi."- "Se mi aspetto un aiuto da parte del decreto Semplificazione? Tutto il calcio italiano se lo aspetta, non solo la Fiorentina: è importante che i tifosi abbiano l'opportunità e i comfort di andare allo stadio per vedere le partite nello stesso modo in cui fanno nel resto d'Europa".- "Il primato che voglio, adesso, è la Fiorentina prima per il nuovo stadio".