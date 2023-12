Nel pre-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia fra Fiorentina e Parma, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha dichiarato in esclusiva a Mediaset: “Vogliamo vendicare la sconfitta in finale dell’anno scorso? La scorsa stagione abbiamo fatto un percorso di livello, purtroppo abbiamo perso contro l’Inter ma per noi è stata una bellissima esperienza. Questa sera giocheremo una partita molto difficile contro un Parma che verrà qui a giocarsela. Dovremo fare tanta attenzione. Arrivare tra le prime quattro è un obiettivo stagionale? Noi lavoriamo pensando a una partita alla volta, poi all’interno abbiamo degli obiettivi. Pensiamo a una partita alla volta, dobbiamo essere attenti perché la stagione è molto lunga. La situazione stadio? Oggi sono stato a Roma e ho parlato con il Governo. Dobbiamo portare rispetto ai tifosi che prendono l’acqua e non hanno chiarezza su dove giocare. Ma parlo per tutti i tifosi, ci vorrebbe un bel movimento dei tifosi per far capire alla nostra industria l’importanza e il rispetto per avere le strutture di livello in tutta Italia. Io parlo del Franchi, non abbiamo l’idea di dove giocare, il bando è aperto e martedì avremo le idee un pochino più chiare. A gennaio ci sarà un reparto che verrà rinforzato? Un reparto in particolare non lo posso evidenziare al momento. Ma noi siamo sempre pronti per rinforzare la squadra: fare un mercato che non serve non è nel nostro stile”.