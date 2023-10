La Fiorentina si prepara a blindare Kayode. Contratto attualmente in scadenza nell'estate del 2025, con un'ulteriore stagione opzionale per il club fiorentino, la dirigenza con Joe Barone e Daniele Pradè guarda già al futuro ed è pronta a sedersi con l'entourage per discutere del rinnovo. Incontro fissato dopo la sosta: previsto un prolungamento al 2028, con ingaggio ritoccato a 1 milione di euro netti. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.