Il DG della Fiorentina Joe Barone è intervenuto ai canali telematici del club parlando così: "E' davvero un piacere essere qua e vedere arrivare i ragazzi. Il lavoro di questi anni, per il quale va ringraziato Rocco Commisso e la sua famiglia che ci hanno investito, l'emozione nel vedere la nostra nuova casa, più avanti anche l'accoglienza ai tifosi, sulla quale stiamo lavorando. Sono tutti curiosi, è tutto una scoperta oggi. E poi arriveranno le ragazze e le giovanili, altri dipendenti… Siamo a due passi da Firenze, davvero un sogno che diventa realtà. Stamani abbracci, saluti, emozioni non sono mancati.



GLI OBIETTIVI - Sempre migliorare. Sabiri? L'ho visto già in forma, è arrivato preparato come anche altri ragazzi. Certo, ci vorrà del tempo per andare a regime, questo vale per tutti. Ieri abbiamo parlato con Italiano di cosa possiamo fare sul mercato per migliorare la squadra. Sognare? Bisogna sempre sognare e lavorare per portare a casa un trofeo, nella scorsa stagione non è stato così ma ci riproviamo già a partire da oggi per la prossima stagione.