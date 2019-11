Intercettato a margine dell’evento 'Save The City' che si è tenuto in Palazzo Vecchio Joe Barone, braccio destro di Commisso, ha così parlato del futuro di Chiesa: "Federico merita i complimenti per il primo gol fatto in Nazionale, è un patrimonio del calcio italiano. Arriverà poi il momento giusto per incontrarci per il futuro. È un giocatore di altissimo livello, siamo molto soddisfatti della sua crescita. Quanto al rinnovo, lasciamo il ragazzo tranquillo di giocare poi ci sarà un incontro, ho fiducia nel lavoro di Pradè".