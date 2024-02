Fiorentina, Barone: 'Risultati non belli, bisogna star zitti e lavorare. Lo sa anche Italiano'



Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso alla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del match del campionato di Serie A contro l’Empoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Siamo in un periodo un po’ particolare in cui bisogna solo lavorare, lavorare tanto, lavorare sul campo. In azienda stiamo tutti lavorando per tornare ai ritmi di inizio campionato e rispetto alla scorsa stagione abbiamo nove punti in più. I risultati in questo momento di gennaio non sono belli e ne siamo tutti consapevoli. Bisogna stare zitti e lavorare, e oggi dobbiamo fare risultato. La squadra lo sa e anche il mister”.