Fiorentina, Barone: 'Seguiamo Belotti da anni. Ecco perché lo abbiamo scelto'

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a margine della presentazione di Andrea Belotti come nuovo giocatore della Fiorentina. Queste sono le sue parole: "Commisso seguiva da tanto Belotti. Anche se non c'è mai stata l'opportunità di portarlo a Firenze. Ma siamo contenti di esserci riusciti, alla fine. Si è inserito benissimo, è andato ad esultare sotto la curva dei nostri tifosi. Si vede che è entusiasta. Ora deve rappresentare la nostra città e sudare per la maglia, come lui sa fare. Entra in un gruppo molto affiatato. Può darci molto in termini di presenza nello spogliatoio"



I MOTIVI DELLA SCELTA - "Lo abbiamo scelto per la sua leadership. Dà il massimo dentro il campo e fa lavorare meglio tutto il gruppo. Ci aismao attivati subito quando abbiamo capito che avremmo potuto portarlo a Firenze nel corso della sessione di gennaio."



LA FORMULA - Belotti è, insieme a Marco Davide Faraoni, uno dei due acquisti del mercato invernale della Fiorentina. Il Gallo è arrivato a Firenze dalla Roma con la formula del prestito secco oneroso con un esborso economico di 750mila euro a carico della Fiorentina, che si accolla anche l'ingaggio dell'ex calciatore di Torino e Palermo.