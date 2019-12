Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Beppe Iachini:



“La Fiorentina vuole ringraziare Vincenzo Montella per la serietà e l’impegno mostrati nel nostro rapporto. La nostra è stata una scelta dura ma necessaria, e occorreva una scelta importante. Abbiamo scelto tutti insieme Iachini, perché è la scelta giusta per rimanere attaccati ai nostri tifosi, che per noi sono molto importanti. Giuseppe è legato alla città, alla tifoseria e allo stadio, sappiamo il suo massimo impegno sul lavoro. Sappiamo che dobbiamo migliorare la rosa a gennaio, e abbiamo massima fiducia in Daniele Pradè. Abbiamo una rosa molto giovane, e il nostro progetto è di far crescere questa Fiorentina, ma ci serve pazienza.”