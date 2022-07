Fino a poche ore fa il destino di Gabriele Gori sembrava segnato: il giovane attaccante di proprietà della Fiorentina, che ha svolto tutto il ritiro di Moena con la squadra di Vincenzo Italiano, era ad un passo dal trasferirsi in prestito all’Ascoli in Serie B. Nelle ultime ore però l’operazione sembra essersi bloccata per volontà del club gigliato. Ad intervenire nella trattativa sembra sia stato lo stesso Joe Barone che adesso lo avrebbe promesso alla Reggina.



Secondo quanto riportato quest’oggi da il Corriere Adriatico il direttore generale viola non avrebbe gradito il trattamento che la società marchigiana ha riservato qualche stagione fa al figlio Giuseppe. Questo avrebbe portato il dirigente a bloccare la trattativa poco prima del momento delle firme: Gori ed il suo entourage avevano infatti accettato la proposta dei bianconeri. Nelle prossime ore ci potrebbe essere una brusca accelerata da parte della Reggina, decisa ad assicurarsi l’ennesimo talento della cantera della Fiorentina.