Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "Genk? La gara è stata molto difficile contro un avversario organizzato. Teniamo molto alla Conference, ci siamo impegnati fino alla fine, il risultato è stato voluto. Stadio? Da quando abbiamo comprato il club Commisso voleva fare lo stadio coi suoi soldi. Non ci è stato permesso di costruirne uno nostro ma siamo comunque andati avanti con la nostra programmazione, guardate il Viola Park. Il Comune di Firenze ha in mano il futuro del Franchi. Noi siamo disponibili a trovare una soluzione. Ma dobbiamo sapere dove andremo a giocare durante i lavori. Dobbiamo saperlo in tempi brevi. Empoli, Bologna, ancora non sappiamo nulla."



GENNAIO - Siamo soddisfatti della nostra squadra. L’unica partita in cui non abbiamo dominato è quella contro l’Inter. Stiamo lavorando sui nostri problemi, ma siamo soddisfatti. Il mercato di gennaio è strano, noi siamo pronti a sentire le richieste del mister. Italiano? È il nostro mister, abbiamo un grandissimo rapporto e un contratto con lui. Siamo soddisfatti reciprocamente. Ci sono tante storie su di lui, noi non la pensiamo così, e neppure lui credo. Abbiamo tanti talenti che lui sta valorizzando. Quando la qualificazione in Champions? Ci lavoriamo, ci vogliamo arrivare. Ma non so dire quando precisamente.