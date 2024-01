Fiorentina, Barone toglie Ikoné dal mercato: 'Non è in vendita'

Joe Barone è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina durante la presentazione di Marco Davide Faraoni. E sono arrivate dichiarazioni importanti da parte del DG viola soprattutto in riferimento alle voci di mercato che stanno riguardando la squadra gigliata nell'ultimo periodo. Il dirigente si è soffermato soprattutto sulla situazione di Jonathan Ikoné, avvicinato a diverse squadre nel corso di queste settimane. Stando a quanto racconta Barone, non ci sono possibilità di vederlo altrove nel corso di questa sessione di mercato.



BLINDATO - Voglio ribadire un dettaglio che per la società, per me, per la squadra, per il gruppo ma anche per il ragazzo: Jonathan Ikonè non è sul mercato, non è in vendita, non andrà alla Roma e rimarrà alla Fiorentina. Non dimentichiamo del ritorno imminente dei nostri tanti giocatori infortunati che si stanno allenando con la squadra, Sottil, Gonzalez, Dodo, Castrovilli, e poi ritornerà anche Kouamé oggi impegnato in Coppa d'Africa