A margine della presentazione ufficiale di Lucas Torreira, è intervenuto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone:



"Questa è la nostra ultima presentazione per il mercato appena chiuso. Come tutte le presentazioni abbiamo trovato un posto importante (Hotel Baglioni, ndr) dove far vedere la città, quasi toccarla. Lucas è un giocatore che, fin dal nostro arrivo nel 2019, era stato continuamente sul mercato. Il suo nome era stato vicino a Firenze. Sono strafelice, così come la tifoseria, di avere Lucas finalmente qui con noi".