Fiorentina, Barone tuona: 'In Serie A servono regole uguali per tutti sui conti'

Il DG della Fiorentina Joe Barone è intervenuto ai canali ufficiali del club dove ha trattato diversi temi riguardanti l'attualità del mondo viola: "Ho parlato alla squadra con il presidente e con il direttore sportivo Daniele Pradè. Sono pronti per la sfida di domenica contro il Frosinone. Italiano sta preparando la partita abbastanza bene: il nostro obiettivo è fare bene."



I TIFOSI - "Vogliamo ringraziare tutti i tifosi che seguono dappertutto la Fiorentina. Ovviamente non scendiamo in campo per fare male. Ci sono alcuni tifosi che vicini ai ragazzi, bisogna continuare a farlo e i conti si faranno come sempre alla fine".



NORME - "La Fiorentina ha una nuova casa, il Viola Park che rimarrà per sempre. Poi in Lega stiamo lavorando per sistemare le norme sui conti e fare in modo che le regole siano uguali per tutti. Speriamo di arrivare ad una soluzione".



LO STADIO - "Alcuni nodi vanno ancora chiariti, come l'affitto o la concessione. Oppure cosa significano i 22mila posti per il Franchi. Poi ci piacerebbe giocare nel 2026, per il centenario, nel nostro stadio"