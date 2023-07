Si arricchisce di un nuovo e spinoso capitolo la vicenda che riguarda lo stadio della Fiorentina. Una questione che agita Firenze da decenni e che i fiorentini speravano potesse trovare una degna conclusione con la presidenza Commisso. “e non si riaprirà più. Il tempo ha un valore e quattro anni di vita sono importanti, non soltanto per Commisso”. Queste le parole perentorie che il DG della Fiorentina Joe Barone ha rilasciato ai colleghi di Repubblica Firenze. Mercafir, Campi, Franchi abbattuto e ricostruito, la Fiorentina, allo stato attuale, non vuole più saperne niente e il Comune resta con una gatta da pelare non da poco.Perché il progetto di restyling del Franchi, nonostante le rassicurazioni da Palazzo Vecchio è ancora totalmente in bilico con l’enorme incognita dei 55 milioni del PNRR prima assegnati e poi revocati dall’Europa. E se Venezia è riuscita a riottenere i fondi necessari per il progetto del Bosco dello Sport, per Firenze le possibilità sono prossime allo zero. Il succo è cheFondi che però andranno necessariamente ricercati da un’altra parte, anche perché la prima asta per l’assegnazione del bando è andata deserta e rischia di esserlo anche quella di novembre, se la situazione non cambierà. Senza dimenticare che la restante parte di fondi è vincolata da strettissime tempistiche: o si parte entro il 2023 o va tutto a monte.Come se non bastasse, Nardella e l’amministrazione devono fare i conti anche con la riluttanza della Fiorentina nello spostarsi durante gli eventuali lavori di rifacimento dell’impianto, come da ammissione dello stesso Barone: “Andando a giocare al Padovani la Fiorentina rischia di perdere più di dieci milioni all’anno e oggi non ci possiamo permettere tutto questo. Non sappiamo neanche quanto dovremo stare lontano dal Franchi. E poi, chi metterà i soldi per adeguare l’impianto provvisorio?”. Sicuramente, spiega il DG, non li metterà la Fiorentina, come non li metterà sul progetto dello stadio, il tutto mentre il tempo stringe e, ad oggi, sono più le incognite che le certezze.