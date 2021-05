Joe Barone, dg della Fiorentina, parla a Dazn prima della partita con il Napoli: "Vorrei toccare la vicenda della Gazzetta dello Sport, che ha denigrato, mortificato e disonorato gli italo-americani sullo stereotipo che abbiamo combattuto per una vita negli Stati Uniti. Siamo più che fieri di essere italiani e di aver portato la nostra cultura negli USA sin dal 1800, lì ci sono oltre 18 milioni di italo-americani. Invece hanno fatto ieri uno stereotipo su Commisso, una persona con un passato costruito da solo partendo dal sud e che ha fatto già qualcosa di importante aiutando a vendere i diritti della Serie A a CBS, e questo non va bene, è inaccettabile. Non dobbiamo dividere nord e sud, ma noi che siamo partiti dal sud dell'Italia per andare all'estero vogliamo rispetto".



SULLA SQUADRA - "Delusi? Ovviamente c'è competizione e ognuno vuole arrivare ai migliori risultati possibili. In questo momento abbiamo altre due partite, tra cui questa importante con il Napoli. Non abbiamo fatto un grandissimo campionato, ma dopo due anni che siamo qui abbiamo imparato e dato tanto, sono fiducioso per il futuro".



SU VLAHOVIC - "Si parla di una bella moglie, che vogliono tutti, Vlahovic è della Fiorentina e ha un contratto. Ne stiamo parlando e lo rifaremo a fine stagione".