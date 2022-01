Non si muove, almeno pe ora. La Nazione riporta alcuni virgolettati del direttore generale Joe Barone che mette in chiaro la situazione intorno alla Fiorentina a dieci giorni dalla chiusura del mercato invernale: "Ci sarà qualche uscita, ma staremo molto attenti anche al resto. Non si sa mai, no?". Parole che lasciano uno spiraglio per eventuali occasioni o mosse di emergenza.



CASO VLAHOVIC - Barone conferma i rumours: "​Qualche inglese (Arsenal e in precedenza City) si è fatta viva con la Fiorentina, ma l’accordo non c’è e non ci può essere se qualcuno... Noi, in ogni caso siamo a disposizione". L'esitazione, evidentemente, allude al fatto che Vlahovic non vuole saperne di accettare il trasferimento nei prossimi giorni. Aperture del giocatore, risposte di qualsiasi sorta da parte dell'entourage? "Zero. E menomale che avevo chiesto chiarezza..."