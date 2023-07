La Fiorentina giocherà domani sera la prima amichevole stagionale nel nuovo centro sportivo, contro il Parma, dopo il test in famiglia contro la Primavera di sabato scorso. Sugli spalti non potranno però esserci i tifosi, visto che manca ancora l'agibilità del Viola Park. Per parlare di questo è intervenuto, ai microfoni dei canali ufficiali, il direttore generale gigliato Joe Barone: "Ho letto il comunicato delle associazioni dei tifosi della Fiorentina, siamo con loro e molto dispiaciuti. Da parte nostra dico che abbiamo fatto di tutto per avere la squadra qui con la tifoseria vicino alla squadra, ci aspettiamo qualcosa in più sui tempi ed è responsabilità di altri prendere delle decisioni per l'agibilità dello stadio dentro il centro sportivo. Al momento i tifosi non potranno seguire le amichevoli, né con il Parma domani né con il Catanzaro domenica e mi auguro che questa situazione si possa risolvere il prima possibile”.



LA VOLONTA’ DEI VIOLA - “Poi c'è il tema dei parcheggi: parliamo di questo tema da parecchio tempo. Sono convinto di poter risolvere questa situazione ma sono dispiaciuto che i tifosi non possano entrare al Viola Park per essere vicini alla squadra. Lo abbiamo costruito per farli essere presenti. Nel comunicato si parla anche del Franchi: siamo in sintonia con la tifoseria, abbiamo sempre chiesto chiarezza sui tempi, sui modi e sui costi ma al momento non c'è. La Fiorentina vuole giocare al Franchi durante i lavori".