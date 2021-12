Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Verona: "È importante che tutte le squadre d'Europa condividano il meccanismo vanno protetti i proprietari perché gli atleti e gli agenti sono meno a rischio. Stiamo lottando per regole nuove con la Fifa che penso che il prossimo anno farà nuove leggi in merito. Nuove leggi che diano nuove regole per il campionato".