, terzino arrivato alla Fiorentina l’ultimo giorno di mercato, si è presentato in conferenza stampa:“Questa è una società importante, storica. Appena ho saputo dell’interesse non ci ho pensato due volte, ho detto subito di si. Sono molto felice di essere qui, voglio ripagare sul campo la fiducia che mi è stata data. Voglio rilanciarmi nel campionato italiano, ho avuto alcune esperienze all’estero, ma ora sono qui e molto motivato per fare bene”.“Lui è un ottimo giocatore, devo cercare di allenarmi sempre bene ed essere pronto alla prima occasione che mi sarà data”.“Siamo stati compagni al Genoa, lo reputo un grande attaccante. Ancora molto giovane può crescere e fare molto bene. L’ho rivisto adesso dopo la scorsa stagione, dopo l’infortunio, e l’ho visto molto bene, è carico”.“Sono cresciuto lì, e ogni giovane spera di fare nella squadra che ti ha lanciato. Questo non è successo, per vari motivi, ma non ho rimpianti. Sono contento di quello che ho fatto”.“Avventura partita bene, poi ci sono stati degli alti e bassi. Ci sono stati dei problemi a livello societario, e questo non mi ha aiutato. Sono cresciuto come persona e anche se non è andata benissimo calcisticamente parlando, sono contento di come è andata”.“Voglio giocare con continuità e ritagliarmi il mio spazio, dimostrando il mio valore, che tanta gente forse non si ricorda più. La speranza è di arrivare un giorno in Nazionale”.“All’estero si lavora in maniera diversa, non è facile, soprattutto in Inghilterra dove c’è un calcio molto veloce. Mi ha aiutato in tanti aspetti giocare all’estero, e questo mi ha fatto crescere molto”.“Stevan è un grande giocatore, lo ha dimostrato subito, e mi ha detto subito di venire a Firenze”.