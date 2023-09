Per le prossime elezioni a Sindaco di Firenze, potrebbe comparire tra le liste un nome particolare, un vero e proprio idolo della città. Stiamo parlando di Gabriel Omar Batistuta, ex centravanti viola e rimasto legatissimo al capoluogo toscano. A riportarlo è La Nazione, secondo cui il suo nome sta prendendo sempre più piede all'interno della coalizione di centrodestra.



I liberali avevano parlato con figure di spicco della realtà cittadina dal presidente della Camera di Commercio Leonardo Bassilichi a quello della fondazione Crf Luigi Salvadori fino alla giornalista Cesara Buonamici. I vari no hanno portato al contatto con l'ex giocatore. Resta però il nodo della cittadinanza: Batigol è argentino e, al momento, non candidabile.