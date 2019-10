Gabriel Omar Batistuta, lo storico bomber di Fiorentina e Roma, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato anche della Fiorentina attuale:



Lasciare Firenze? "Io volevo vincere uno scudetto sotto la Fiesole, ma il rapporto con la società si è rotto quando Edmundo è andato al Carnevale. Ho dato le caviglie per la Fiorentina, ma hanno lasciato andare in vacanza quando avevamo bisogno di lui."



Chiesa? "Il paragone con me ci sta, per l'importanza nella squadra. Può decidere cosa fare, ha molte richieste, potrebbe andare via quando vuole, oppure rimanere altri dieci anni e scrivere la storia della Fiorentina."



Fiorentina attuale? "Mi piace, mi ha impressionato Ribery per come si è inserito. Manca un bomber però, uno alla Batistuta. Costruiscono tanto e segnano poco"



Lavorare per la Fiorentina? "Sanno dove trovarmi se mi vogliono".