Fiorentina, battute Bologna e Benfica: Palladino è ad un passo

Dopo la cocente sconfitta in Conference League patita contro il Olympiakos, in casa Fiorentina è il momento dei processi e delle valutazioni anche in vista del prossimo futuro. Vincenzo Italiano saluterà Firenze al termine della stagione dopo la partita con l'Atalanta e secondo quello che emerge dalle ultime indiscrezioni è tutto fatto per il suo successore sulla panchina gigliata: si tratta del tecnico del MonzaA lanciare questa notizia sono i colleghi di Monza News che spiegano come Commisso in persona abbia deciso di puntare sull'attuale allenatore dei brianzoli. La Fiorentina, in questo senso, ha già battuto la concorrenza di Bologna e Benfica ed è pronta a mettere a segno l'affondo finale per portare a casa Palladino che in questo momento sembra davvero ad un passo.

