Era praticamente tutto fatto peralla Fiorentina: prestito oneroso per il laterale ex Genoa, che era felice della destinazione nonostante l’assenza di coppe europee, Chelsea che non si sarebbe opposto e anzi aveva dato il via libera, viola soddisfatti.: l’Atalanta, fino a quel momento esitante per via dell’incertezza sulle reali condizioni di Hateboer, si è decisa e ha piazzato l’offerta di acquisto a titolo definitivo. Il Chelsea ha ovviamente accettato e comunicato la decisione al giocatore, la Fiorentina non ha rilanciato e così Zappacosta non giocherà al Franchi.ossigeno per le liste ufficiali. E quindi adesso la Fiorentina cosa fa?Adesso tornano in auge i nomi che, con l’avanzare della trattativa per Zappacosta, erano stati accantonati:del Genk è un nome proposto dal direttore tecnico, naturalmente ferrato sui talenti provenienti dal Sudamerica, ma i belgi non vogliono assolutamente privarsene. Servirebbe uno sforzo non indifferente., il direttore sportivo, apprezzadell’Udinese, visto che proprio in Friuli i due si sono conosciuti. Il giocatore è attualmente la riserva di Molina o Becao, può ricoprire più ruoli, e chiede ai bianconeri un aumento dell’ingaggio per rimanere. Il costo non è elevato, ma l’attitudine è più da tornante che da terzino., invece, gradirebbe un suo vecchio pupillo, lo spagnolodello Spezia, che attualmente deve adattarsi a tornante mancino nel nuovo modulo di Thiago Motta, il quale sulla destra preferisce il nuovo acquisto Amian.Tre soluzioni gradite, ma tutt’altro che facili da concretizzare.Nella scorsa finestra di mercato invernale, il Parma l’ha spuntata sulla Fiorentina per il prestito di, che era chiuso da Calabria e Dalot al Milan; i viola hanno virato sul deludente Malcuit, ma adesso sono punto e a capo, e il Parma non è più in Serie A. Al posto di Dalot è arrivato a San Siro, che se possibile complica ulteriormente la posizione di Conti in rossonero. E allora, viste le remore di Genk, Udinese e Spezia nel lasciar partire i giocatori che piacciono alla Fiorentina,. La dirigenza gigliata, in queste ore, dovrà fare attente valutazioni, anche perché: manca un esterno e ci sono margini per migliorare la rosa nei ruoli di regista e di vice-Vlahovic.