SOOC/AFP via Getty Images

Una rete dial 116’ condanna laalla seconda finale dipersa in due anni, la terza nelle ultime due stagioni considerando quella diUn finale amaro per la squadra di, che dopo le sconfitte contro Inter a Roma e West Ham a Praga cade anche ad Atene per mano dell’Olympiacos.Una delusione fortissima per il popolo viola presente all’OPAP Arena, nell’impianto della capitale greca, che ha scatenato una reazione rabbiosa dei tifosi del club toscano.Al fischio finale, alcuni dei presenti nel settore riservato alla Fiorentina hanno divelto divelto i seggiolini dello stadio lanciandoli in campo e costringendo steward e personale ad allontanarsi.

Dal settore si è alzato un coro urlato indirizzato ai calciatore che recita:Un messaggio a chiare lettere indirizzato alla squadra nell’ennesima notte amara vissuta in 12 mesi dai tifosi viola, che adesso si sentono in diritto di protestare e, nel frattempo, ribadire l'identità della curva che va in letargo forzato a causa dei lavori per il restyling del Franchi.