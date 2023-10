L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha preso la parola ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina-Cagliari:



Sono molto contento per la vittoria della squadra. Sono contento che Nzola abbia trovato il goal. Abbiamo un gruppo eccellente e una competizione molto sana tra di noi. Cooperativa del gol? Noi facciamo questo tipo di lavoro, nello spirito e nella filosofia dell'allenatore. Napoli? Sarà una partita difficilissima, in uno stadio meraviglioso. Faremo il massimo per una partita così importante.