è arrivato in Italia. Il nuovo attaccante dellaè atterrato a Roma, dove è stato raggiunto dalla stampa. "Sono molto contento, è un'opportunità importante per la mia carriera. Spero di essere presto in città per mettermi a disposizione dell'allenatore", ha detto a Tg Rai Toscana. Sui social, la Fiorentina ha pubblicato alcune foto che ritraggono il giocatore con un cappellino e una sciarpa viola. La didascalia, dopo il malumore dovuto, è eloquente: "Lucas Beltran ha scelto Firenze". L'argentino è atteso al Franchi, sugli spalti, in serata per l'amichevole tra Fiorentina e Ofi Creta.