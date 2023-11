Tuttosport fa un nome abbastanza clamoroso per quanto concerne l'attacco della Fiorentina. Secondo quanto scrive il quotidiano, l'intenzione del club è quella di non sfiduciare gli investimenti fatti per Beltran e Nzola, nonostante nessuno dei due abbia convinto granché. Tuttavia, sta circolando il nome di Jonathan David per la sessione invernale. L'attaccante del Lille ha un contratto in scadenza nel 2025.